В сентябре планируется учредить новую партию "Наша земля - Латвия", сообщил LETA руководитель инициативной группы Валдис Шакарс (на фото - слева).

Новая партия намерена добиваться, чтобы государство служило не бюрократическим принципам, а интересам жителей. В качестве одного из примеров Шакарс назвал процесс разработки государственного бюджета, в который включаются бесполезные траты, но при этом забывается о людях.

Планируется, что в партию войдут люди, которые ранее не были представлены в Сейме. В инициативную группу по учреждению партии входят 25-30 человек.

Сам Шакарс ранее являлся членом "Единства", но во вторник направил правлению партии заявление о выходе из ее рядов.