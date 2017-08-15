Новая партия намерена добиваться, чтобы государство служило не бюрократическим принципам, а интересам жителей. В качестве одного из примеров Шакарс назвал процесс разработки государственного бюджета, в который включаются бесполезные траты, но при этом забывается о людях.
Планируется, что в партию войдут люди, которые ранее не были представлены в Сейме. В инициативную группу по учреждению партии входят 25-30 человек.
Сам Шакарс ранее являлся членом "Единства", но во вторник направил правлению партии заявление о выходе из ее рядов.