Бывший директор Рижского цирка Лолита Липинска, принявшая участие в цирковом фестивале в Луганске, попала в поле зрения Полиции безопасности Латвии в связи с повышенным риском контрразведки. Об этом сообщает агентство LETA.

ПБ отмечает, что любая поддержка мероприятий в восточной части Украины, находящейся сейчас под контролем пророссийских сепаратистов, не способствует урегулированию конфликта и противоречит позиции Латвии по вопросу территориальной целостности Украины. Лица, которые оказывают поддержку или принимают участие в мероприятиях на территории ДНР и ЛНР, попадают в поле зрения ПБ.

Лолита Липинска вошла в состав жюри детского и юношеского фестиваля "Цирковое будущее", проходившего в Луганске 28 и 29 октября. В фестивале принимали участие 80 артистов цирка из ЛНР и ДНР, а также России, Швейцарии, Италии, Беларуси и Киргизстана.

В конце сентября Министерство иностранных дел Латвии призывало латвийцев не принимать участие в этом мероприятии фестивале.