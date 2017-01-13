В этот же день после заявления Труксниса об уходе с должности мэра Юрмалы главой самоуправления была избрана его заместитель Рита Спроге (СЗК). Трукснис продолжит работу в качестве депутата. В заявлении для СМИ он отмечает, что пост председателя Юрмальской думы занимал с 2010 года. Последние месяцы были для него очень напряженными и повлияли на состояние здоровья, поэтому он намерен восстановить силы и энергию перед тем, как стартовать на муниципальных выборах в качестве кандидата в мэры.

Трукснис является подозреваемым по делу о незаконном финансировании партий. 13 октября 2016 года он был смещен с должности, но позже вновь утвержден на ней.