По мнению бывшей главы государства, в плане безопасности более актуальным является тот факт, что "географическое положение ставит государство в рискованную ситуацию". "Особенно если учитывать действия соседней России", — отметила Вике-Фрейберга.

Однако экс-президент заверила латвийцев, блок НАТО "может защитить кого угодно и где угодно". "Только об этом надо думать и это надо планировать", — заявила она. Разместив свое силы в регионе и проводя учения, НАТО шлет очень сильный сигнал России. "Здесь не спят и готовы что-то делать для своей безопасности", — сказала Вике-Фрейберга.

При этом политик призналась, что, по ее мнению, "беда с этим нашим соседом такая, что у него с нервами швах так или иначе — неважно, что мы делаем или не делаем", — посетовала Вике-Фрейберга.