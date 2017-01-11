Экс-президент призвал не переоценивать российский фактор, который зачастую затмевает собственные проблемы: "Мы так сильно чувствуем дыхание с востока, что оно влияет на деятельность наших легких. Если мы хотим быть нацией с большим будущим, мы должны научиться мыслить более широкими категориями, но мы все не можем выбраться из обоймы "Америка — Россия": пятьдесят лет мы провозглашаем, что Россия на нас нападет, а Америка придет спасать. Пора уже преодолеть синдром страха".

Семья Гунтиса Улманиса тоже в свое время пострадала в репрессиях — в Вятских лагерях в 1942 и 1943 годах умерли его отец и дед. Где их могилы — неизвестно до сих пор. Тем не менее, экс-президент предложил оставить тему репрессий и ссылок яркой и отличительной страницей истории Латвии, но "не главной в нашем взгляде на историю и день сегодняшний". По его словам, "так будет трудно общаться с остальным миром, ведь абсолютное большинство народов мира пострадало от схожих процессов".

По мнению Улманиса, отношения с Россией надо воссоздавать не на уровне популистских обсуждений, а разрабатывая стратегический план отношений с участием парламента и правительства, "думая о том, чтобы эти отношения не угрожали национальной и государственной идентичности. Но обмен громкими фразами, которые нередко рождаются на основе нестабильной нервной системы, несет нам незамедлительные потери, потому что наш голос слабее. Зато у нас сейчас есть сильная защита со стороны ЕС и НАТО, так давайте используем эту стратегическую позицию, которая тоже может не быть вечной. Если мы не построим политику так, чтобы укрепить страну изнутри — сами будем виноваты".