"У стран Балтии есть причины быть обеспокоенными тем, что происходит в Вашингтоне", — сказал американец в пятницу на пресс-конференции.

Гардинер и другие эксперты по безопасности участвуют в проходящей в Вильнюсе международной конференции, посвященной теме повышения устойчивости общества Балтийского региона перед лицом гибридных угроз.

По словам эксперта из США, те, кто принимает решения, одновременно могут решать максимум десять вопросов.

"Если посмотреть, что сейчас происходит в США, то страны Балтии точно не попадают в десятку вопросов", — сказал он.

По словам С. Гардинера, для администрации президента США Дональда Трампа важнее ситуация на Ближнем Востоке, события в Северной Корее, отношения с Мексикой, чем безопасность Балтийских стран.

На этой же пресс-конференции директор Центра дипломатии и международных отношений при Пенсильванском университете Майкл Карпентер также обратил внимание на то, что новая администрация президента США шлет двусмысленные сигналы.

"С одной стороны, мы слышим, как президент говорит, что НАТО — устаревшая организация, видим его желание сблизиться с Владимиром Путиным, и при этом секретарь по обороне говорит, что он понимает, что Россия старается развалить НАТО, что НАТО является фундаментальным основой Америки, и нам нужно укреплять Альянс", — сказал М. Карпентер.