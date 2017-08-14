В понедельник у премьер-министра Мариса Кучинскиса предусмотрена широкая дискуссия по этому законопроекту, и важно, чтобы в ней участвовали не два министра, но и все социальные партнеры, а также главы ответственных комиссий.
"Нам нужно получить ясность, что это будут за социальные группы, которые страхует государство, и что делать с неработающими людьми, которые не являются безработными, а также представителями других социальных групп", — сказала депутат.
Поэтому она предлагает рассматривать законопроект не в срочном порядке, а в трех чтениях, что позволит выполнить работу более качественно.