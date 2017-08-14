Законопроект о финансировании здравоохранения в Сейме нужно рассматривать в трех чтениях, а не в двух и в срочном порядке, как законопроекты бюджетного пакета, потому что важно, чтобы этот закон был как можно более качественным, заявила Латвийскому радио председатель комиссии по труду и социальным делам парламента Айя Барча.

В понедельник у премьер-министра Мариса Кучинскиса предусмотрена широкая дискуссия по этому законопроекту, и важно, чтобы в ней участвовали не два министра, но и все социальные партнеры, а также главы ответственных комиссий.

"Нам нужно получить ясность, что это будут за социальные группы, которые страхует государство, и что делать с неработающими людьми, которые не являются безработными, а также представителями других социальных групп", — сказала депутат.

Поэтому она предлагает рассматривать законопроект не в срочном порядке, а в трех чтениях, что позволит выполнить работу более качественно.