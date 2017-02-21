Вопрос насчет политической ответственности президента Латвии можно поднимать только в контексте с его отстранением от должности. Об этом на заседании рабочей группы Сейма рассуждали сразу несколько экспертов и политиков, сообщает LETA.

Сейчас в Конституции Латвии сказано, что "президент не несет политическую ответсвенность за свои действия", подписанные президентом распоряжения должны выполняться премьером или соответствующим министром, за исключением особых случаев.

Руководитель рабочей группы Ринголдс Балодис полагает, что было ошибкой включать в Конституцию мысль о том, что президент не является политически ответственным. По его мнению, этот пункт следует сформулировать удачнее, а сейчас же виден четкий сигнал, что в "этой стране никто не несет политической ответственности, начиная с президента".

Политолог Янис Икстенс отметил, что такая формулировка может быть таким видом, который покажет, что эта (страна) — по-настоящему парламентская республика, а функции президента — церемониальные и репрезентативные. Икстенс добавил, что нынешнюю редакцию Конституции можно поменять тогда, когда нужно будет подготовить почву, чтобы президента можно было бы легче убрать с должностни. Юрист Айварс Эндзиньш тоже о данном вопросе предпочитает говорить в контексте с процедурой импичмента президенту.

Бывший президент Латвии Гунтис Улманис выразил мнение, что с Конституцией все в порядке, и он никогда не чувствовал себя "политически неответственным". Улманис заметил, что ему, как президенту, Конституция "никогда, нигде и ни в чем не мешала", он никогда не чувствовал, что на международном уровне какой-либо президент ценился выше или ниже в зависимости от национальных законов.

В свою очередь, другой бывший президент Латвии Валдис Затлерс подчеркнул: если есть должность, то есть и политическая ответственность, и политические обязанности. По его мнению, ответственность связана с тем, какие принимаются решения, действия или бездействие, а также оценка избирателей. Он согласился с тем, что этот вопрос мог бы рассматриваться вместе с процедурой импичмента.