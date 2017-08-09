Сегодня в интервью Латвийскому телевидению мэр заявил, что в городе у каждого есть свои обязанности, которые нужно выполнять, а неясности и нарушения в каждом случае будут оцениваться по отдельности.

"Я еще не принял решения об увольнении какого-либо должностного лица, но пусть волнуются те, кто является политическим ставленником и их квалификация не соответствует занимаемой должности", — сказал Элксниньш.

Он добавил, что речь идет о ставленниках Латгальской партии. На вопрос, не планирует ли таким образом "Согласие" в Даугавпилсе обеспечить рабочие места своим людям, он ответил, что этого не будет, так как на работу в конкурсном порядке принимаются профессионалы.

Как сообщалось, став председателем Даугавпилсской думы, Элксниньш за нарушения на время проверок отстранил от должности начальника муниципальной полиции Владимира Гудаковского.