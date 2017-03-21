Руководство эстонского инвестиционного фонда EfTEN Capital обратилось в Полицию безопасности с просьбой проверить кампанию, направленную против строительства в Елгаве торгового центра Depo. EfTEN Capital предполагает, что протесты против Depo в Елгаве могут финансироваться из России, сообщает LETA.

EfTEN Capital отмечает, что на протяжении последнего времени в Елгаве идет активная акция, в рамках которой общество пытаются настроить против строительства торгового центра на улице Цукура, 2. "Они говорят от имени всех елгавчан, используют СМИ, пишут письма и дезинформируют жителей. Один из самых заметных активистов - Виктор Гущин, который хорошо известен как радикальный представитель интересов России и организатор различных недружественных к Латвии мероприятий", - цитирует агентство заявление компании.

Фонд просит ПБ проверить деятельность Гущина, который, по мнению EfTEN Capital, может быть связан с зарубежными разведывательными службами. Гущин активно участвует в противостоянии строительству Depо, оспаривая выдачу разрешения на строительство и "разрушает доверие к самоуправлению". "За деньги налогоплательщиков раздаются интервью на государственном радио, развернулась деятельность в соцсетях, пишутся письма президенту Латвии, создаются публикации в газете и на портале Zemgales Ziņas. В комментариях к статьям звучат призывы к этому человеку и другим организаторам кампании против Depo выдвинуть кандидатуры на выборах", - пишет EfTEN Capital.

Историк Виктор Гущин является директором Балтийского центра исторических и социально-политических исследований. Полиция безопасности в своих ежегодных отчетах утверждает, что Гущин тесно связан с посольством России, а его центр получает финансирование из-за рубежа. В 2014 году Гущин был кандидатом на выборах в Сейм и Европарламент от "Русского союза Латвии".

Магазин Depo планируется построить на берегу Лиелупе, рядом с городским променадом, недалеко от моста через реку и Елгавского дворца. Против проекта выступает группа жителей Елгавы, в том числе Виктор Гущин, художники Илмарс и Илона Дрилини, журналист Гайтис Грутупс и архитектор Вентс Гриетенс. Они полагают, что проект испортит городской пейзаж и станет в нем чуждым элементом. Кроме того, противники проекта полагают, что строительство магазина-склада на въезде в город не принесет жителям пользы, поскольку появление 120 новых рабочих мест может означать сокращения или банкротства других магазинов.

Противостояние вокруг идеи строительства торгового центра Depo в Елгаве продолжается более года. В марте 2015 года фонд EfTEN Capital сообщил о том, что планирует расширить сеть супермаркетов Depo в Латвии, построив магазин в Елгаве. По проекту, площадь торгового центра, расположенного на пустыре на берегу Лиелупе, должна составить 16 000 кв метров. Кроме того, на участке планируется построить автостоянку на 280 мест.

После первых протестов со стороны общественности девелоперы представили новый проект магазина, разработанный архитектором Ингурдом Лаздиньшем. Проект Лаздиньша предусматривает скрыть супермаркет за зеленой горкой, чтобы исключить его контраст с Елгавским дворцом.