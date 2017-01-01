ФОТО: Грандиозный салют на Набережной 11 Ноября в честь Нового 2017 года

Foto: DELFI Тысячи рижан и гостей столицы пришли в Новогоднюю ночь в центр Риги посмотреть грандиозный салют. Если вы вчера по каким-то причинам не смогли полюбоваться этим огненным шоу, портал Delfi предлагает Вам насладиться самыми яркими моментами встречи Нового года.

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