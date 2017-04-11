На строительство первой очереди было потрачено 74,89 млн евро, в том числе 24,07 млн евро из средств Европейского фонда регионального развития.
Но все шло гладко. В первой половине января Инспекция здравоохранения дала отрицательное заключение о новом корпусе больницы, так как были констатированы недостатки: неоконченная внутренняя отделка, незавершенный монтаж дверных блоков, не подготовленные к установке рентгеновского оборудования помещения. Кроме того, отдельные решения по радиаторам, оконным конструкциям и электрораспределительным щитам не соответствовали техническому проекту.
С 17 октября 2016 года — запланированного срока сдачи первой очереди нового корпуса в эксплуатацию — к строителям применялась пеня в размере более 3000 евро в день, начисленная от суммы объема невыполненных работ.