Торжественное шествие Гран-при наций и Европейской хоровой олимпиады в четверг вечером в Вецриге наблюдали несколько тысяч человек.

Шествие началось на ул. Пилс, прошло через Домскую площадь, ул. Зиргу, площадь Ливу и ул. Калькю. Часть участников была в национальных костюмах и исполняла народные песни. Шествие закончилось совместным исполнением песни "Вей, ветерок".

До начала шествия в Латвию прибыли 156 хоров и примерно 5000 хористов. Латвия представлена на хоровых состязаниях 57 хорами. Из России в Латвию приехали 627 хористов, из Израиля — 399. Европейская хоровая олимпиада и Гран-при наций будут проходить в Риге до 23 июля.