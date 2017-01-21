21 января по всему миру проходят добровольно организованные шествия женской солидарности под названием "Sister march". В Риге тоже состоялось шествие солидарности за права женщин.

В Риге участники мероприятия собрались около 11 часов около Полю гатве, а затем прошли по Вецриге к памятнику Свободы. На шествие за права женщин пришло примерно 200 человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на представительницу мероприятия Лолиту Томсоне.

По словам Томсоне, в целом мероприятие удалось. В шествии участвовали не только жители Латвии, но и иностранцы. Участники несли плакаты против дискриминации женщин, у некоторых были прикреплены значки и надеты розовые шапочки. Акция прошла спокойно, инцидентов зафиксировано не было.

Ранее председатель общества "Papardes Zieds" ("Цветок папоротника") Ивета Келле отмечала, что в последние годы в мире выявляется все больше политических инициатив, что подвергает опасности права женщин.