Во время подготовки к строительству второй очереди Академического центра Латвийского университета на улице Елгавас в Пардаугаве обнаружены фрагменты шведских укреплений XVII века, сообщает Delfi.lv cо ссылкой на слова археолога Мартыньша Лусенса.

То, что в этом месте в свое время были расположены укрепления, было широко известно. Так называемый Коброншанц, земляное укрепление на левом берегу Даугавы, было построено в начале 1621 года шведской армией для защиты от польских войск. Руководил работами полковник Самуэл Коброн.

Первые элементы шведской системы обороны Риги XVII-XVIII веков были обнаружены в Пардаугаве шесть лет назад во время строительства первой очереди Академического центра ЛУ. В тот момент раскопки начались уже после начала строительных работ. На этот раз археологи учли предыдущий опыт и начали изучение места раньше.