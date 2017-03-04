До сих пор неизвестно, кто на самом деле возводил дворец — немецкие военнопленные или штрафбат, а может быть, кто-либо другой, отмечает телеканал.

Вскрытые спустя полвека недочеты и халатность строителей значительно удорожает нынешнюю реконструкцию дворца, так как ранее никто не мог даже догадаться о таких "сюрпризах. Например, здание строилось не только из традиционных строительных материалов, но и из камней, которые остались после бомбежки Церкви Св. Петра и Дома Черноголовых во время Второй мировой войны, пишет riga.lv.

Дворец культуры ВЭФ построен в период с 1951 по 1960 годы. С момента его открытия, 1 марта 1960 года, никаких капитальных ремонтов не проводилось. Масштабная реконструкция и реставрация исторического здания начата в мае 2016 года.

К настоящему времени проведена примерно половина от общего объема запланированных строительных работ, в том числе завершены все работы по демонтажу, а также основные работы на крыше. Начато строительство новых перекрытий между этажами (общей площадью 450 кв. м). Изначально не планировалось, но во время работ по демонтажу выяснилось, что перекрытия не обладают достаточной несущей способностью и не соответствуют требованиям пожарной безопасности. В настоящее время полностью завершено строительство чердачных перекрытий и начато утепление крыши и стен. Также завершено строительство нового подвального этажа, и вскоре начнутся работы во внутренних помещениях и прокладка инженерных коммуникаций, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Реконструкцию планируют завершить в октябре текущего года, а торжественное открытие может состояться 18 ноября.

Генеральный подрядчик — ООО Velve.

Напомним, что реконструкция исторического здания Дворца культуры ВЭФ может обойтись в 11,83 млн евро, включая НДС. Рижская дума вложит в проект 5,57 млн евро, финансирование Европейского фонда регионального развития — 4,25 млн евро.