Рейтинг политических прав Латвии за год улучшился с 2 до 1 (по шкале от 1 до 7, где 1 — лучшая оценка) из-за постепенного снижения влияния олигархов на политику. С гражданскими свободами в Латвии, по оценке составителей рейтинга, дела обстоят чуть хуже — 2. Таким образом, индекс свободы страны составил 1,5. При этом со свободой прессы в Латвии все хорошо.

Свободными (на карте обозначены зеленым цветом) сотрудники Freedom House назвали 87 стран из 195, пишет Republic.ru. В эту категорию попали большинство европейских государств, США, Канада и Израиль.

К категории частично свободных (на карте обозначены желтым цветом) правозащитники отнесли 59 государств, в том числе страны бывшей Югославии, Украину, Турцию, Киргизию, Пакистан, а также некоторые государства Южно-Восточной и Западной Африки.

К несвободным правозащитники отнесли 49 стран. В их числе Россия, а также большинство стран Ближнего Востока (кроме Иордании, Кувейта и Ливана, которых правозащитники назвали частично свободными), Китай, Венесуэла, Куба и государства в центральной и Северной Африке.

Среди стран, чей индекс свободы равен 1, оказались 46 стран. Индекс свободы у России составил 6,5. Такой же индекс свободы оказался у Белоруссии, Бурунди, Китая, Ливии и Йемена.

В совокупном рейтинге, в котором помимо индекса свободы учитывались политические права и гражданские свободы, максимальное количество баллов (100) набрали Швеция, Норвегия и Финляндия. У США 89 баллов, у Канады — 99, у Исландии — 97, у Ирландии 96, у Великобритании — 95. Украина набрала 61 балл, Турция — 38. Россия получила 20 баллов, Китай — 15, Туркменистан — 4, Узбекистан — 3, а Сирия оказалась единственной из 195 стран, чей совокупный рейтинг составил отрицательное число (-1).