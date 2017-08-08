В Рижском Техническом университете (РТУ) стоимость учебы осталась неизменной, подтвердила представитель вуза Гундега Прейса. Самое дешевое высшее образование — на факультете инженерной экономики. Учеба на бакалавра или магистра обойдется в 1700 и 1900 евро в год соответственно. Самые дорогие программы связаны с архитектурой — 4400 и 4100 евро в год.

Латвийский Университет также не поменял расценки — в том числе и на программы присоединенной к нему Рижской академии педагогики и управления образованием. В среднем программы основного уровня обходятся в 1900-2000 евро в год. Самые дорогие связаны с медициной. Проходящие обучение на латышском языке платят 2820 евро в год, на английском — 7000 евро в год. В свою очередь, дантистов готовят за 12 500 евро в год.

В Рижском университете им. Страдиня сообщили, что плата осталась прежней, за исключением небольших коррекций, чтобы в рамках одной программы она оставалась одинаковой на протяжении всех лет учебы. Отчасти это обусловлено подорожанием учебных материалов, например, по программе зубной гигиены (4200 евро в год). В среднем же студенты платят 1600-1700 евро в год.

А вот Резекненская академия технологий цены подняла и в прошлом, и в этом году. Это объясняется тем, что ранее учеба в этом вузе была самой недорогой в Латвии, однако расходы на создание учебной базы росли. Нужно было увеличить и зарплаты педагогов. Сейчас самый дорогой курс вуза (очная докторантура) обойдется в 2950 евро. Магистры платят по 1490 евро, бакалавры — от 1450 до 1650 евро в год.

В Лиепайском университете расценки также повышены. Но, как отмечает руководство вуза, это относится только к первокурсникам. С остальными студентами у университета заключены договора, которые гласят, что плата за учебу останется неизменной на протяжении всего срока обучения.