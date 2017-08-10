Правление "Единства" отказалось вчера рассматривать инициированный Эдвардом Смилтенсом вопрос об отстранении Солвиты Аболтини от должности председателя фракции до назначенного на 19 августа съезда партии. Тем временем за кулисами продолжаются поиски руководителя партии, пишет газета Diena.

На эту должности приглашены несколько членов правительства. "Я 12 лет провела в этой партии, и лучшие ее достижения связаны со временем, когда я руководила партией. Я сделала много хорошего, но достаточно было и ошибок. Теперь я заявила, что ухожу из политики, поэтому надеюсь найти хоть какое-то понимание", — заявила Аболтиня.

В то же время она признала, что лидер, которого "много били", может стать проблемой для организации. Поэтому она уже заявила, что не будет выдвигаться на должности в руководстве, но вернется на дипломатическую службу.

Вероятно, и мандат депутата Аболтиня сложит еще до окончания полномочий 12-го Сейма.

Правление "Единства" договорилось вчера также продлить до понедельника срок выдвижения кандидатур на должность председателя правления. Сделать это можно будет и в день съезда. Нынешние лидеры будут активно вербовать спокойных кандидатов, которые могут составить конкуренцию воинственному Смилтенсу.

Несколько дней назад министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис получил предложение выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя "Единства", однако отказался.

Министр не отрицал, что с предложением к нему обратились депутаты фракции "Единства" и члены партии.

Он сказал, что сейчас готовность взять на себя руководство партией выразили два кандидата — заместитель председателя "Единства" Эдвард Смилтенс и депутат Рижской думы Вилнис Кирсис.