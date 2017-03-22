С 21 марта Мартиньш Криевиньш больше не исполняет обязанности директора Госканцелярии: согласно официальному заявлению, он внезапно ушел в отставку "по обоюдному согласию сторон", при этом причины ухода не комментируются. Газета Latvijas avīze обращает внимание на то, что с уходом Криевиньша в лету канет и озвученный им недавно амбициозный план по сокращению госаппарата в Латвии, который мог привести к сокращению числа чиновников на 10%.

Как отмечает издание, премьер Марис Кучинскис заверил, что работа над реформой госуправления продолжится и после увольнения Криевиньша, однако заявил, что публичные заявления чиновника о реформах в госуправлении "не имели под собой конкретного анализа и покрытия".

"Это командная работа, которую не может делать один человек. Конечно же, нужны эксперты", — заявил глава правительства. Что касается заявлений Криевиньша о ликвидируемых штатных местах, то это была, по словам Кучинскиса, "в большей мере презентация".

Как сообщалось, Криевиньш заявил о планах ликвидировать в госуправлении большую часть вакантных мест, заморозить создание новых штатных мест на три года, а также уменьшить количество занятых в прямом государственном управлении на 7-10%.

Целый ряд негосударственных организаций (НГО) и члены совета по реализации правительственного меморандума о сотрудничестве потребовали от Кучинскиса разъяснить неожиданный уход Мартиньша Криевиньша.

"Туманные обоснования, оставляющие место для интерпретаций, не поспособствуют привлечению квалифицированного руководителя в Госканцелярию", — уверены авторы письма.

Письмо подписали председатель общества Ascendum Зайга Пуце, председатель правления Латвийского объединения молодых ученых Иева Круминя, директор общества за открытость Delna Янис Волбергс, вице-президент общества "Совет молодежи Латвии" Мартиньш Штейнс, член совета общества Latvijas Lauku forums Арис Адлерс и и.о. директора Latvijas Pilsoniskа alianse Кристине Зонберга.