Как рассказала эксперт по разработке содержания дошкольного образования Агрита Миесниеце, когда готовились программы, акцента на латышский язык еще не было.

На вопрос, предусматривает ли вообще новое содержание образования увеличение роли латышского языка в русских детских садах, Миесниеце ответила: "Мы можем разработать самое лучшее содержание, но, если не будет учителя как носителя языка и латышской среды, никакого смысла в этом нет".

Новое содержание будет единым для садиков латышей и представителей нацменьшинств и предусматривает освоение как латышского, так и других языков. Пока что программа дошкольного обучения недоступна широкой общественности, но некоторые садики ее уже пробуют.