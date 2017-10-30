В заказанном Министерством образования и науки исследовании об оптимальной сети школ почти всем местным властям предложено сократить количество учебных заведений, причем не только в краях, но и в больших городах. Рекомендовано закрыть средние школы либо реорганизовать их в основные или в начальные. Как пишет газета Neatkarīgā rīta avīze, опрошенные самоуправления считают исследование слишком радикальным и обращают внимание на то, что документ разработан без учета мнения социальных партнеров, в том числе местных властей.

Руководитель Лиепайского управления образования Кристине Ниедре-Латхере уверена, что школы нельзя оценивать только по количеству учеников. Одновременно нужно анализировать программы и нишу, которую школа занимает в городе. В Лиепае, например, сейчас увеличивается число детей в дошкольных учреждениях, так что школьную сеть следует рассматривать в общем контексте с развитием города и демографической ситуацией, учитывая прогнозы на будущее.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис заявил, что оптимизация школьной системы может привести к резкому улучшению качества образования. В Латвии в систему образования каждый год вкладывается 1,5 млрд евро, но результат нельзя назвать выдающимся: "Мы недостаточно хорошо используем это финансирование — с такими средствами можно сделать несравнимо больше. Наши северные соседи находятся на несравнимо лучших позициях".

По его словам, цель реформы сети школ в том, чтобы обеспечить качественное образование в каждой средней школе, уменьшая разрыв между сильными и слабыми учебными заведениями. Качество образования становится все более значимым фактором при выборе школы. Это можно увидеть в ходе изучения путей миграции — все чаще родители выбирают школу исходя из качества образования, а не ту, что расположена ближе всего.

Реорганизация сети школ даст возможность увеличить минимальную зарплату за ставку в средней школе на 45% — до 1000 евро, утверждает Шадурскис. Это означает, что педагог, который работает 40 часов в неделю, будет получать около 1500 евро — это достаточно высокая зарплата для того, чтобы привлекать в систему образования молодых специалистов.