Айвар Слуцис родился в Риге в 1938 году. В 1944-м он вместе с семьей эмигрировал в Германию, позже - в США. Он получил специальность врача-рентгенолога, работал в клиниках США и Швеции, с 1991 года открыл частную практику. Айвар Слуцис был крупным меценатом - с 2008 года через Vītolu fonds пожертвовал 458 559 евро, которые были выплачены в виде стипендий на учебу 233 молодым людям.

Доктор Слуцис был известен своими националистическими взглядами. Он публиковал оплаченные статьи в американских и латвийских изданиях, в которых призывал к деколонизации Латвии и жертвовал крупные суммы "Национальному объединению". В 2010 году Слуцис оказался в центре скандала - в СМИ попала его переписка с лидером "Гражданского союза", министром иностранных дел Гиртсом Валдисом Кристовскисом. Слуцис, в частности, писал, что "не мог бы лечить русских так же, как латышей". В ответном письме лидер Кристовскис написал: "Согласен с твоей оценкой и видением". В итоге Слуцис был исключен из партии из-за неэтичных и недемократических взглядов.

"Осенью прошлого года Vītolu fonds рекомендовал наградить Айвара Слуциса Орденом Трех звезд, а также присвоить ему звание "Гордости Латвии". Эта неполученная благодарность - долг Латвии человеку, самым горячим желанием которого было пожертвовать все на благо своего отечества - не только материальные средства (в том числе, полмиллиона евро на обучение латвийской молодежи), но и свое время, истинную заботу и, самое главное, любовь", - сказано в некрологе.