Генеральный прокурор Эрик Калнмейерс за прошлый год задекларировал 46 218 евро доходов и и 70 251 евро накоплений, сообщается на официальном сайте службы Госдоходов.

В прошлом году за работу в прокуратуре зарплата Калмейерса составила 45 644 евро, что на 269 евро больше, чем год заранее. Как дополнительные доходы за 2016 год он указал 574 евро.

В безналичных деньгах генпрокурор за прошлый год накопил 70 251 евро. Годом ранее накопления составляли 72 754 евро, информирует агентство LETA.

Если в декларации за 2015 год Калнмейерс указал автомобиль ВАЗ-2121 1997 года выпуска, то в новой декларации эта машина уже не упоминается. Зато генеральный прокурор задекларировал автомобиль Honda CRV (2011 год выпуска). Также в его имуществе — квартира в Вентспилсском крае. По сравнению с зарплатами других руководителей правовых учреждений, Эрик Калнмейерс находится только на четвертом месте.