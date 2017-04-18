Центр контроля интегрирован в общую систему контроля за воздушным пространством трех стран Балтии. Помимо этого, немецкие военные специалисты будут обучать латвийских солдат.
Германия развернула в Лиелварде военный Центр воздушного контроля(1)
Foto: stock.xchng
Вооруженные силы Германии развернули в Лиелварде мобильный Центр воздушного контроля и оповещения. Это подразделение будет находиться в Латвии ближайшие три месяца и его задачей является усиление присутствия сил НАТО с целью сдержать потенциального агрессора, сообщает Министерство обороны.
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