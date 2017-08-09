Подавляющее большинство — порядка 80% — подержанных автомобилей в Латвии продается нелегально, без уплаты соответствующих налогов. Об этом в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT рассказал президента Автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс. По его словам, львиная доля этого теневого бизнеса проходит через попавший в немилость латвийских властей портал объявлений ss.lv.

Кулбергс отметил что объемы продаж подержанных автомобилей особо сильно выросли именно за последние три года, поэтому начатая Службой госдоходов борьба с этим сектором является похвальной. Однако при этом он не одобряет действий, предпринятых СГД в отношении ss.lv. "Действия могли быть более корректными, служба должна была более подробно пояснять свои поступки", — признался Кулбергс.

Насколько известно ему самому, причина, по которой СГД действует столь жестко — борьба с фиктивными предприятиями, через которые в Латвии продают купленные в Германии автомобили. СГД хочет получить информацию об этих продавцах. "Ненормально, что в Латвии машины стоят дешевле, чем в Германии. И это напрямую связано с неуплатой налогов", — рассказал Кулбергс.