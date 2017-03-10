По его словам, надо различать. Одно дело, когда мы как частное лицо общаемся со своими друзьями на любом языке. Другое дело, когда Ушаков общается с обществом на официальном профиле Рижской думы в социальных сетях на иностранном языке. Именно за эти нарушения и наказан мэр.

Балтиньш считает, что Ушаков в вопросе использования государственного языка занял мальчишескую позицию, что не к лицу сорокалетнему политику.

"Такое поведение недостойно как для мэра столицы, так и для взрослого мужчины. Если школьник задает ему личный вопрос, и мэр отвечает на него на том языке, который понимает ребенок, это одна ситуация. Но общение с залом, в котором полно как латышских, так и русским школьников, не является частным разговором с одним ребенком", — пояснил Балтиньш.

Напомним, что Суд Видземского предместья Риги оставил в силе решение Центра государственного языка оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных — русском и английском — языках.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

Ушаков обжаловал решение директора ЦГЯ в суде. Решение суда тоже можно обжаловать, и Ушаков заявил, что планирует это сделать.

По закону о госязыке, государственные и муниципальные учреждения предоставляют предназначенную для информирования общества информацию только на госязыке, и лишь в отдельных исключительных случаях — на иностранном языке.

В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.

Как сообщалось, ЦГЯ начал также административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.