Помимо зарплаты доходы Жигурса в прошлом году дополнили также 44 евро из совета Высшего образования, информирует агентство LETA.

Согласно поданной декларации за 2016 год, руководителю энергетической компании принадлежат автомобиль Audi Q7 2014 года выпуска, один участок земли и две постройки в Риге.

На конец прошлого года Арис Жигурс не являлся должником, размер долгов которого превышает 20 минимальных месячных зарплат. Декларация также свидетельствует, что накопления Жигурса за прошлый год в безналичном расчете составляют 128 769 евро, что на 26,4% больше, чем в 2015-м.

Жигурс является председателем правления AS Latvenergo с ноября 2010 года.