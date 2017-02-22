Многие работники Службы государственных доходов (СГД) готовы изменить привычные методы работы, но часть работников сопротивляется переменам, заявила на встрече с фракцией Латвийского объединения регионов генеральный директор СГД Илзе Цируле.

"Текучесть кадров в СГД была достаточно мала, многие работают по 15-20 лет, поэтому некоторые работают по принципу "так было всегда" и не хотят перемен", — сказала она.

Начатые в прошлом году реформы, ротация кадров, отдельные уголовные процессы оказали влияние не только на имидж СГД, но и на внутреннюю ситуацию в учреждении.

Работники пишут письма, пытаются защищать свои интересы. Объединение таможенной и финансовой полиции затянулось, и обе они соревнуются между собой, пытаясь доказать, которая лучше, рассказала Цируле.

"Уже сейчас в бумажной форме я подписываю только трудовые договоры и иски в суд, а оборот всех остальных документов электронный. А в первый день работы на подпись мне положили большую кучу бумаг. Оказалось, электронный оборот документов существует в СГД уже давно, но работники приняли его неохотно. Пришлось издать специальное распоряжение", — сказала глава СГД.

Нужно улучшить и коммуникацию с клиентами, в частности, письма СГД клиентам писать не на 11-13 листах, а понятным человеку языком на одной странице рассказать, как нужно действовать, считает Цируле.