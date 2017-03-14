За прошедший год Служба качества образования получила от жителей 590 заявлений, в которых был описан 1021 проблемный вопрос, касающийся школ и вузов Латвии. Было проведено 165 проверок и выписано девять штрафов на общую сумму 645 евро, сообщает LETA.

Чаще всего штрафам подвергаются учебные заведения, которые преподают по нелицензированным государством программам, не ведут нужную документацию или трудоустраивают педагога с криминальным прошлым.

Что касается индивидуальных жалоб на педагогов, то чаще всего сомнению подвергается истинность их дипломов об образовании и профессиональной квалификации. От родителей поступает менее трети об общего числа жалоб. Главный источник заявлений — со стороны: это различные физические и юридические лица, которые не являются ни учениками, ни их родителями, ни педагогами.