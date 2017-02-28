Вводить намеченные налоговые реформы в Латвии будет очень сложно, так как сначала поступления в государственный бюджет уменьшатся, заявил передаче ЛТВ "Утренняя панорама" экс-премьер Ивар Годманис.

По его словам, Латвия уже давно находится в условиях сокращающегося рынка, что создает проблемы предпринимателям, работающим на внутреннем рынке, которым приходится искать рынки сбыта за границей, и с этой стороны налоговая реформа — удачное решение.

По наблюдениям Годманиса, в Эстонии аналогичная налоговая реформа имела положительный эффект, но надо считаться с тем, что сначала поступления уменьшатся, сообщает LETA.

Утраченные за 2,5 года налоги "придут обратно", но в Латвии ожидается трудный этап, потому что расходная часть давит на бюджет, например, повышения зарплат требуют медики и учителя.

В таких условиях реформе должно сопутствовать быстрое развитие экономики, которого Латвия и ожидает, добавил Годманис.

Днем ранее президент Банка Латвии Илмар Римшевич сообщил журналистам, что введение преложенной Банком Латвии (БЛ) налоговой стратегии позволило бы экономике государства в 2020 году получить дополнительно 700 млн евро.

В результате предложенных БЛ налоговых изменений внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в 2018 году вырос бы на 0,6%, в 2019 году — на 1,4%, в 2020 году — на 2,4% больше, чем при сохранении нынешней налоговой системы.

"Опасения, что предложенные БЛ изменения налогов могут больше всего затронуть самоуправления, так как мы предлагаем снизить подоходный налог с населения с 23% до 20%, мы можем рассеять аргументом о том, что в бюджет в целом поступит намного больше денег, которые правительство сможет перераспределить на необходимые нужды", — сказал Римшевич.

Цель разработанной БЛ стратегии — добиться, чтобы монетарная политика государства стала мудрее, чтобы возобновилось кредитование предприятий, чтобы в страну были привлечены инвестиции и экономика развивалась быстрее, подчеркнул он.

"В стране нужна всеобъемлющая, хорошая налоговая система, которая не меняется хотя бы следующие четыре-пять лет. В прошлом году было заказано дорогостоящее всеобъемлющее исследование Всемирного банка о латвийской налоговой системе, но оно все еще не закончено. Первые выводы свидетельствуют, что это исследование предлагает механически повысить налоговые доходы, не давая оценки последствий этого для народного хозяйства", — пояснил Римшевич.

Все это побудило БЛ предложить свою стратегию. Фискальное влияние предложения БЛ было бы нейтральным — если в первые годы оно вызвало бы дефицит в размере 0,1%, максимум 0,2%, то в последующие годы отрицательное влияние сменилось бы положительным, добавил он.

Эксперты банка разработали "Налоговую стратегию 20/20", в которой подоходный налог с населения (ПНН) предлагается снизить с нынешних 23% до 20% и начать реформу налога на прибыль предприятий (НПП). Также предлагается уравнять ставки налогов до уровня 20% для доходов с капитала. В свою очередь налог на добавленную стоимость (НДС) центральный банк призывает не менять.