Планом реформ предусмотрено ликвидировать большинство вакантных штатных мест, заморозить создание новых и за три года сократить число работников прямого госуправления примерно на 6%.
Как пояснил Цитсковскис, это будет не механическое урезание штатов, в изменение вида работы госуправления и обеспечения услуг жителям.
Реформа предусматривает также повысить потолки зарплат работающим в госуправлении до 80% от зарплат работающих в частном секторе и ввести в госуправлении новое регулирование оплаты труда.
Госканцелярия предлагает также пересмотреть функции маленьких и очень маленьких государственных учреждений и сфокусироваться на их централизации.