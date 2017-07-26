Госканцелярия в разработанном плане реформ государственного управления предлагает в течение трех лет сократить штат госуправления на 6% и приблизить зарплаты работающих в госуправлении к зарплатам работающих в частном секторе. Об этом сегодня рассказал журналистам директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

Планом реформ предусмотрено ликвидировать большинство вакантных штатных мест, заморозить создание новых и за три года сократить число работников прямого госуправления примерно на 6%.

Как пояснил Цитсковскис, это будет не механическое урезание штатов, в изменение вида работы госуправления и обеспечения услуг жителям.

Реформа предусматривает также повысить потолки зарплат работающим в госуправлении до 80% от зарплат работающих в частном секторе и ввести в госуправлении новое регулирование оплаты труда.

Госканцелярия предлагает также пересмотреть функции маленьких и очень маленьких государственных учреждений и сфокусироваться на их централизации.