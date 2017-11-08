Была проанализирована работа Института Латвии, Инспекции по надзору за азартными играми и лотереями, Латвийского музея спорта, Администрации высшего образования и науки, Латвийского совета по науке, Агентства латышского языка, Национального киноцентра, Агентства международных программ для молодежи, Центра информационных систем культуры, Латвийского национального центра культуры, Бюро расследования транспортных аварий и инцидентов, Государственной железнодорожной администрации, Государственной железнодорожной технической инспекции, Администрации юридической помощи, администрации Латвийского фонда окружающей среды и Государственного бюро по надзору за окружающей средой.

14 из 17 учреждений указали, что они оказывают важные услуги значительной части общества, однако только половина интересуется мнением общества о качестве оказываемых услуг. Госконтроль пришел к выводу, что в ряде случае сами учреждения устанавливают себе неамбициозные и легко достижимые цели, что обеспечивает лишь формальную эффективность их работы.

Например, в случае с Агентством латышского языка Госконтроль не получил уверенности в том, что результативные показатели достаточно отражают достижение целей, а Агентство международных программ для молодежи ограничивает свою деятельность администрированием выделенных на проекты средств.

Не существует препятствий для ликвидации или реорганизации ни одного из названных учреждений, делает вывод Госконтроль.

Госконтроль также указал на недостатки, которые нужно устранять и в том случае, если учреждения будут сохранены. Например, не разработаны стратегии работы учреждений, не проанализированы экономичность и продуктивность их работы.

Госконтроль предлагает правительству использовать это заключение как один из основных документов при дальнейшей оценке учреждений и рассмотреть вопрос о целесообразности существования учреждений как самостоятельных юридических единиц.

Возможность реформировать малые государственные учреждения рассматривает директор Госканцелярии Янис Цитсковскис в ходе реформы государственного управления.