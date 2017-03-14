Государственный контроль провел масштабную ревизию в 20 самоуправлениях и пришел к выводу, что у местных властей много возможностей улучшить работу.

Например, многие услуги можно было бы предлагать в электронном виде, потому что очное обслуживание жителей и дороже, и медленнее. Также самоуправления не используют возможность совместного оказания услуг, на которые нет особого спроса.

Кроме того, как отметила Круминя, самоуправления зачастую берутся за оказание услуг, не входящих в их компетенцию, искажая рынок. Например, занимаются покосом травы и обрезкой кустарника, но этим же занимаются и частники.

Во время ревизии Госконтроль также сравнивал самоуправления, обращая внимание на хорошую практику.