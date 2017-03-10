Агентство отмечает, что все условия выполнены и проект отвечает программе развития инфраструктуры общественного транспорта, которая реализуется на средства европейских фондов.

ЦАФД считает, что проект может направляться на дальнейшую качественную оценку, которую проведут независимые эксперты Еврокомиссии. Затем проект еще оценит Еврокомиссия, основываясь на заключение экспертов. Предполагается, что окончательное решение будет принято не ранее, чем через три месяца.

После первичной оценки проекта ЦАФД указало на ряд недостатков и необходимость уточнить различные показатели, попросило провести дополнительную оценку рисков, от которых зависит график и возможности реализации проекта, а также потребовало получить в Государственной инспекции по охране памятников культуры (ГИОПК) заключение с условиями строительства.

В дополненном проекте Rīgas satiksme выполнило все требования ЦАФД, а также приложило заключение инспекции о требованиях и условиях к строительству трамвайной линии.

Как сообщалось, решение проложить в Риге новую трамвайную линию в районе улицы Сканстес, которая пройдет вблизи Большого кладбища, вызвала возмущение части рижан, которые выступают против ее строительства.

ГИОПК считает, что новую трамвайную линию в районе ул. Сканстес можно проложить, не затрагивая территорию Большого кладбища и уложившись в габариты уже существующей улицы Сенчу.