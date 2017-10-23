Такое решение будет введено сроком на год, а размер финансирования будет зависеть от числа детей из малообеспеченных семей в школе.

Премьер-министр Марис Кучинскис добавил, что правительство рассмотрит возможность частичной финансовой поддержки тех самоуправлений, в интернатах которых учатся дети из малообеспеченных семей. Таким образом, продлен переходный этап, чтобы найти решение.

Бюджетно-финансовая комиссия поддержала для рассмотрения в первом чтении поправки к закону об образовании, предусматривающие прекратить содержание муниципальных школ-интернатов и специальных дошкольных учреждений из государственного бюджета. В Латвии сейчас 12 школ-интернатов в 11 самоуправлениях.

Присутствующие на заседании директора интернатов заявили, что, если государство прекратит финансировать такие школы, "дети останутся на улице". В интернатах учатся дети из неблагополучных семей, которым необходима помощь. Это слабые ученики, которых не хотят принимать другие школы.