Хирурги и операционные сестры Детской клинической университетской больницы намерены добиваться повышения зарплат, как того же теперь требуют и специалисты по родам (удвоение зарплаты). Свои требования хирурги выдвинули в декабре прошлого года, операционные сестры — еще раньше, сообщает передача "LNT Ziņas".

Член правления Детской клинической больницы Зане Страуме признала, что "если мы говорим о том, о чем сегодня актуально говорить, о часовой ставке как по уходу за больными, так и в медицине, то ясно, что люди не удовлетворены этим, и ситуация даже очень близко не может быть удовлетворительной".

Она добавила, что государственным больницам остро не хватает денег, что уже давно является диагнозом. "Мы сейчас находимся в процессе переговоров с детскими хирургами, которые просят как повышение почасовой ставки, так и оплату за сверхурочную работу. Но ясно, что в рамках нынешнего финансирования мы их требования удовлетворить не можем", — отметила Страуме.

Сейчас почасовая ставка для детского хирурга составляет 5-7 евро, хирурги просят 15 евро. В противном случае они хотят уменьшить нагрузку, а это будет означать, что очереди на плановую медицинскую помощь станут еще длиннее. Страуме высказала надежду, что этот вопрос государственной сложности будет решен.

Сигналы о недовольстве специалистами их низкой зарплатой поступают из многих отраслей здравоохранения, не скрывает руководитель латвийского общества Больниц Евгений Калейс. "Таких сигналов — очень много. Я думаю, следующими после специалистов по родам и акушерок будут хирурги и радиологи, потому что с 1 апреля ожидается снижение тарифов в радиологии", — отметил он.

По его словам, увеличение зарплат медицинским работникам — это ответственность именно государства, а не больниц. Существуют подсчеты, что в среднем руководитель больницы в таких обстоятельствах может продержаться на своей должности два года.

В январе в Детской больнице специалисты отработали сверхурочно 8000 часов, за что государство не заплатило им двойной оплаты, сэкономив на этом примерно 35 000 евро. Только для оплаты часов сверхурочной работы в двойном размере, неговоря уже о большей почасовой ставке, Детской больнице необходимо порядка 0,5 млн евро в год.

"Надо вести хозяйство всегда как можно более эффективно, об этом никто не спорит. Могли бы мы сделать еще что-то? Наверное, могли, но это было бы столь незначительно. Я не вижу возможности того, как, эффективно задействуя еще какое-либо звено, был бы решен вопрос зарплат", — подвела итог Страуме.