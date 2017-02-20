Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с произошедшей в пятницу в аэропорту чрезвычайной ситуацией, сообщает LETA. Самолет авиакомпании Vim Airlines сошел с взлетной полосы, Агентство гражданской авиации признало это серьезным инцидентом.

Представитель Госполиции Илзе Юревича заявила LETA, что процесс начат по факту случившегося, в связи с возможным нарушением правил эксплуатации воздушного судна. Подозреваемых нет, однако соответствующая статья Уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее уже сообщалось, что самолет Vim Airlines в пятницу днем перед взлетом сошел с ВПП. Взлетно-посадочная полоса была закрыта на два часа, проводилось ее техническое обследование. Никто из находившихся в самолете 40 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.

В самолете находились хоккеисты тольяттинской "Лады", которые после матча с рижским "Динамо" направляются на следующую игру в Уфу. Тренер команды "Лада" Артис Аболс заявил TV3, что как только самолет начал разбегаться, его занесло и вынесло в поле. "Когда самолет начал разбег, его занесло вправо, и сразу вынесло в поле. По предварительной информации, левый двигатель не вышел на взлетную мощность. Хорошо, что была маленькая скорость", — сказал Аболс.

На сайте Vim Airlines сообщается, эта российская авиакомпания была учреждена в 2002 году и зарегистрирована в Москве. Она выполняет регулярные и чартерные рейсы из нескольких российских городов в России и за границу. В ее флоте самолеты Boeing 777-200, Boeing 767-300, Boeing 757-200 и Airbus 319-111.