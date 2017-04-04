Историк Эдгарс Энгизерс заметил неправду в рубрике "День в истории", которая транслируется на экранах, размещенных в столичных маршрутках Rīgas mikroautobusu satiksme. Об этом пишет Latvijas Avīze.

Недоумение у историка вызвал тот факт, что 22 марта на экранах в маршрутках на латышском и русском языке был продемонстрирован такой "факт": "22 марта 1939 года в ходе Второй мировой войны Германия отняла Клайпеду у Литвы".

Как отмечает Эдгарс Энгизерс, каждый школьник знает, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда нацисткая Германия напала на Польшу, что произошло после заключенного 23 августа пакта Молотова-Риббентропа. Историк допускает, что попытки обозначить события марта 1939 года как происходившие в рамках Второй мировой войны могут осуществляться с целью снизить значение пакта Молотова-Риббентропа для начала войны.

Историк уверен, что это была осознанная дезинформация, а не простая ошибка. "Об этом свидетельствует выбранная иллюстрация. Среди немецких офицеров присутствует латвийский офицер, а знатоки увидели на фото польских, британских и французских офицеров. Трудно сказать, какой исторический эпизод запечатлен на фотографии, но понятно, что она использована для ложной интерпретации аннексии Клайпеды и для того, чтобы у пассажиров рижского общественного транспорта создалось неправильное представление о начале Второй мировой войны и ответственных за ее развязывание", - полагает Эдгарс Энгизерс.

За содержание, которое демонстрируется на экранах в маршрутках Rīgas mikroautobusu satiksme, отвечает компания Baltijas mediju alianse, которой принадлежит Первый Балтийский канал.

Представитель Rīgas mikroautobusu satiksme Майя Лаздиня рассказала изданию, что предприятие получало от пассажиров жалобы об отражении исторических фактов и попросило партнеров более тщательно готовить эту информацию.