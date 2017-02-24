В течение двух месяцев Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД) и Госполиция проводили на дорогах Латвии усиленные рейды, в ходе которых было проверено 1793 транспортных средств. У 168 из них — почти 10% от общего числа — были выявлены не соответствующие требованиям покрышки.

Как сообщает LETA, в ходе рейдов были случаи, когда глубина протектора на легковом авто составляла лишь 0,39 миллиметра — рисунок на покрышке был практически полностью стерт. Напомним, что минимально допустимая глубина протектора для зимней резины составляет 4 мм. Также в одном случае оказалось, что у автомобиля не работает тормозная система.

Для одного из проверенных автомобилей даже было принято решение аннулировать наклейку техосмотра — настолько плохим было его состояние. У грузового микроавтобуса не закрывались двери, а коррозия корпуса была крайне сильной.

Хуже всего дела обстояли в Латгалии — там на "лысой резине" передвигались 15 процентов водителей. Не очень порадовала ситуация и в Цесисе — 5 из 37 проверенных оказались за гранью допустимого. В районе Елгавы нарушений было меньше всего, но бдительными поборниками безопасности движения были таки пойманы один "лысый" водитель, а другой — "полулысый" (зимняя резина была только на передних колесах).

CSDD напоминает, что минимально допустимая толщина протектора в зимний период — четыре миллиметра. Но лучше — 4,5.