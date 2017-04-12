Из представленных в Сейме партий самые большие доходы были у "Единства"

LETA |





Foto: LETA Среди избранных в Сейм партий самые большие доходы в прошлом году были у партии " Единство ", далее следуют Союз "зеленых" и крестьян ( СЗК ) и "Согласие". Доходы "Единства" составили 419 509 евро, расходы — 439 265 евро. Доходы СЗК в прошлом году составили 326 769 евро, расходы — 160 178 евро, доходы и расходы "Согласия" — соответственно 289 439 евро и 240 463 евро. Доходы национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ составили 178 052 евро, расходы — 175 511 евро. Партия No sirds Latvijai в прошлом году получила доходы в размере 62 698 евро, ее расходы составили 35 768 евро. В свою очередь доходы Латвийского объединения регионов в 2016 году составили 48 742 евро, расходы — 47 761 евро.

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