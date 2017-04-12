Доходы "Единства" составили 419 509 евро, расходы — 439 265 евро.
Доходы СЗК в прошлом году составили 326 769 евро, расходы — 160 178 евро, доходы и расходы "Согласия" — соответственно 289 439 евро и 240 463 евро.
Доходы национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ составили 178 052 евро, расходы — 175 511 евро.
Партия No sirds Latvijai в прошлом году получила доходы в размере 62 698 евро, ее расходы составили 35 768 евро.
В свою очередь доходы Латвийского объединения регионов в 2016 году составили 48 742 евро, расходы — 47 761 евро.