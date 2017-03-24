Жители дома в Юрмале, на ул. Муйжас, 26, из-за многотысячного долга по принудительной аренде участка земли, на котором стоит здание, попали в тяжелую ситуацию и боятся остаться без жилья, пишет Latvijas Avīze.

Фирма Pilsētas zemes dienests, объединяющая владельцев земли, требует от жильцов этого дома 32 718 евро за 1305 кв.м земли, принудительно сдаваемой им в аренду. В доме лишь девять квартир, и долг на каждого жильца получается огромным.

Как рассказал жилец дома Имант Шмитс, до конца 2012 года он платил за аренду земли 15,20 евро в месяц, а с января 2013 года ему насчитали уже 1467,14 евро. "На старости лет я должен продать единственную квартиру, чтобы расплатиться с долгом за аренду земли под ней?" — говорит Имант.

Член правления ООО Jūrmalas namsaimnieks Кристап Заранс поясняет, что большой долг внезапно возник, потому что с владельцем земли, фирмой Pilsētas zemes dienests, велась долгая тяжба из-за условий аренды участка, за это время кадастровая стоимость земли резко поднялась, а по этой причине — и арендная плата.

В конце 2012 года Рижский окружной суд обязал Jūrmalas namsaimnieks выплатить Pilsētas zemes dienests 33 257 евро — возросшую плату за аренду земли за минувшие пять лет. "Мы выплатили эту сумму из своего кармана. А за аренду земли должны платить жители. До сих пор мы от них получили 6849,78 евро. Осталось собрать 32 718 евро", — пояснил Заранс.

Жильцы дома на ул. Муйжас не единственные, у кого возник долг за аренду земли. Фирме Pilsētas zemes dienests принадлежат и несколько участков в Каугури, но на них стоят дома с большим количеством квартир, поэтому на каждого жильца приходится меньшая сумма долга за аренду земли.

Как свидетельствует запись в Земельной книге, в 1997 году земельная комиссия Юрмалы отдала около половины гектара земли законной наследнице. Позже землю разделили на участки, которые переходили из рук в руки. Чтобы жильцы домов не могли использовать право первой руки, сделки совершались по схеме — сначала продавалась идеальная доля земли, а через несколько дней остальные, или заключались сделки обмена участками. Так владельцем этой земли в 2005 году стала Pilsētas zemes dienests. Эту фирму возглавляет адвокат и администратор неплатежеспособности Нормунд Шлитке.