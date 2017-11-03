"Есть законы Европейского союза, которые приняли все страны-участницы, их надо соблюдать. И если есть дискриминация, Европейский суд, Европейская комиссия могут начать правовую процедуру, которая приводит к штрафам и так далее", — отметила Штейнбука.

Штейнбука указала: еще когда закон обсуждался, ей звонили послы других государств. Дипломаты сообщали, что к ним обратились встревоженные соотечественники, купившие в свое время сельхозугодья в Латвии.

"Они находятся в недоумении, что будет дальше с их землями. Смогут ли они, например, увеличивать свои инвестиции и так далее", — пояснила Штейнбука.

"Процедура такая — Комиссия сейчас предупредила Латвию, что закон не отвечает нормам, так что у Латвии есть какое-то время, чтобы пересмотреть этот закон. Но если он не будет пересмотрен… есть такая правовая процедура, когда Комиссия уже предъявляет определенные претензии, а это приводит к судебным разбирательствам". После этого Европейский суд может принять решение о каких-то санкциях, добавила представитель Еврокомиссии в Латвии.

Как сообщалось, в мае 2017 года Сейм принял поправки к закону о приватизации земли в сельской местности, устанавливающие для покупателей сельхозземли в Латвии еще более высокие требования к владению государственным языком.

Согласно закону, иностранцы, покупающие землю в сельской местности, должны владеть госязыком по меньшей мере во 2-й степени уровня В. Это означает умение разговаривать на госязыке на бытовые и профессиональные темы, ясно формулировать и обосновывать свое мнение, читать и понимать тексты разного содержания, писать необходимые для работы документы и развернутые тексты на бытовые и профессиональные темы, воспринимать и понимать произносимые в естественном темпе тексты на различные темы.

"Эти требования регулярно признаются дискриминирующими, так как создают более выгодные условия для граждан соответствующей страны по сравнению с иностранцами", — заявили по этому поводу в представительстве Еврокомиссии.

Как уточняет Суд ЕС, при известных условиях некоторые ограничения приемлемы, но правовые акты ЕС не допускают использование в качестве предпосылки для покупки земли таких дискриминирующих ограничений, как требования о месте жительства. Незаконными являются также несоразмерные ограничения на трансграничные вложения, установление обязанности самому обрабатывать землю, требование квалификации в области сельского хозяйства, запрет на покупку земли предприятиями.