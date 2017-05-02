Комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений во вторник, 2 мая, поддержала предложение исключить из закона об устройстве госуправления норму о том, что в списках зарплат должностных лиц должны публиковаться также их имена и фамилии.

С этим предложением выступило юридическое бюро Сейма. Эта норма включена в закон об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур. Сейм включил в этот закон поправки, устанавливающие, что другая информация о размере выплаченной должностному лицу зарплаты будет доступна в установленном правительством объеме. Это касается также публикации имен и фамилий должностных лиц.

Таким образом, вопрос о публикации имен и фамилий государственных должностных лиц в контексте полученного ими вознаграждения за работу планируется оставить в ведении правительства, пояснил старший советник юридического бюро Сейма Гатис Мелнудрис.

Комиссия во вторник одобрила исключение из закона об устройстве госуправления нормы о том, что сумма выплаченной должностному лицу учреждения зарплаты ежемесячно публикуется на сайте учреждения с указанием его имени, фамилии и должности. Планируется, что эти изменения вступят силу 1 января 2018 года.