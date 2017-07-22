Так, на этой неделе на кыргызстанском портале была опубликована новость о результатах исследования на тему предстоящих президентских выборов в Кыргызстане. В качестве источника информации издание называет центр SKDS, который якобы провел исследование по заказу Центра общественно-политических технологий КР.

Но Кактиньш категорически отвергает такую возможность, так как SKDS никаких опросов в Кыргызстане не проводил, о чем глава центра сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

К тому же, как отмечает агентство LETA, похоже, что выше упомянутого Центра общественно-политических технологий КР не существует.

SKDS может обратиться к руководству портала с требованием отзыва неверной информации.