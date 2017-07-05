Генеральный прокурор Эрик Калнмейерс не считает, что прокуратура допустила грубые нарушения при расследовании так называемого "дела олигархов". Он также заявил, что попытка Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией перекладывать вину на прокуратуру, это демагогия.

В интервью газете Latvijas Avīze Калнмейерс рассказал, что в настоящее время Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) занимается публичным оправданием своего бездействия и пытается перевалить всю вину на прокуратуру.

"Я уже неоднократно разговаривал с главой БПБК господином Страуме о том, что нужно оценить ту часть разговоров, которая так и осталась нерасследованной. И, если будут основания, нужно начинать уголовный процесс. Мое видение ситуации такового, что объем разговоров был настолько велик, что в БПБК в полном объеме их никто не слушал. Возможно, раскроется укрывательство преступления, если существенным разговорам не будет снят статус секретности", — сказал Калнмейерс.



Напомним, прослушка и запись разговоров в так называемом "деле олигархов" велась в течение трех лет.

Демагогией Генпрокурор назвал заявления следователей БПБК о том, что он был якобы хорошо проинформирован о "разговорах в отеле Rīdzene".

"Это демагогия. Пусть они покажут хотя бы один документ, где указано, что мне переданы записи. Я не слушал ни один из разговоров. В 2011 году ко мне пришли сотрудники с решением Антикоррупционного бюро , которое было подготовлено для Верховного суда с просьбой продлить прослушку. И к нему была присоединена распечатка отдельных разговоров. Только тогда я и узнал, что такая оперативная разработка вообще существует. Но я не могу стопроцентно сказать, какие разговоры там были, но то, что в моем личном кабинете никто не слушал никакие аудиозаписи, это я совершенно точно могу сказать", — заявил Эрик Калнмейерс.

Генпрокурор подчеркнул, что прокуратура это структура более высокого ранга, чем Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

"Там принято считать, что все, что БПБК делает, это превосходство над законом. Любая деятельность, которая направлена на раскрытие и расследование преступления, даже если она не соответствует закону, допустима. Самые большие разногласия появляются в тот момент, когда мы требуем соблюдать закон. Это учреждение все время доказывало, что им никто никогда не возражает — как хотели, так и работали, что хотели, то и творили. Это так же, как с избалованным ребенком — когда начинаешь его загонять обратно в рамки, он кричит и валяется по полу", — говорит Калнмейерс.

Комментируя информацию о том, что материалы прослушки по "делу олигархов" могла передать бывшая двоюродная сестра экс-депутат Дзинтарса Яунджейкарса, работавшая в ту пору в БПБК, Генпрокурор указал, что у нее действительно был доступ к этой оперативной информации, и она информировала о том, как ведется запись разговор в отеле Rīdzene.

"Это лицо призвали к уголовной ответственности, и она быда наказана денежным штрафом", — сказал Генпрокурор.