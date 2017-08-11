Во втором квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом интерес клиентов к аренде квартир в Риге в разных ценовых категориях повысился, говорится в обзоре рынка жилья, подготовленном компанией недвижимости Ober-Haus.

Во втором квартале наблюдался высокий спрос на аренду квартир со стороны нерезидентов, переезжающих в Ригу в рабочие командировки, например, канадских военных, приезжающих в Латвию в рамках усиления присутствия НАТО.

Уже есть запросы от студентов, ищущих квартиры для аренды с начала сентября, отмечает Ober-Haus. В некоторых случаях студенты заключают арендные договоры уже сейчас, внося арендную плату за несколько месяцев вперед.

Местные жители ищут более дешевые варианты аренды — в основном двухкомнатные квартиры в ценовой категории от 200 до 450 евро, но предложение таких квартир небольшое.

Наиболее востребованы у местных жителей квартиры в аренду в центре Риги, на Тейке и в Агенскалнсе.