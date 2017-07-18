Прохладные ночи и дожди вредят урожаю огурцов, тыквы, кабачков и других теплолюбивых растений. Зато капуста растет как на дрожжах. Об этом пишет газета Neatkarīga.

Урожай фруктов и ягод в этом году будет позже, чем в другие годы, а также обещает быть в два раза меньше. Средняя температура воздуха в апреле, мае и июне была ниже, чем обычно. В мае по ночам воздух местами остывал до -4, -6 градусов, а на севере Курземе даже выпал снег.

Заморозки наблюдались и в июне, и во многих местах они уничтожили только что распустившиеся цветы плодовых деревьев. В целом прохладная погода сдерживает развитие многих сельскохозяйственных культур, поэтому потери урожая в этом году оцениваются в 13 млн евро.