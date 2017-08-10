Гражданам еще 47 стран, в том числе США, Великобритании и Японии, разрешено находиться в Катаре без виз до 30 дней, но этот срок можно удлинить еще на 30 дней.
"Катар теперь — самое открытое государство в регионе", — заявил руководитель агентства Туризма Катара Хасан аль-Ибрагим. "Мы с радостью приглашаем гостей оценить наше знаменитое гостеприимство, культурное наследие и природное богатство", — добавил он.
Как сообщаось, в июне Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты — разорвали с Катаром дипломатические связи и транспортное сообщение. Соседи Катара по региону обвинили страну в поддержке экстремистов и в слишком близких отношениях с Ираном. Катар эти обвинения отвергает, а ультиматум со стороны других арабских стран считает оскорблением своего суверенитета.
В 2022 году Катар примет чемпионат мира по футболу.