С 9 августа Катар отменил визы для граждан 80 стран, в том числе и для Латвии. Согласно новой схеме, гражданам 33-х стран (главным образом из Шенгенской зоны) теперь не надо покупать визы, и они могут находиться в Катаре до 90 дней. Для въезда в Катар требуется только паспорт.

Гражданам еще 47 стран, в том числе США, Великобритании и Японии, разрешено находиться в Катаре без виз до 30 дней, но этот срок можно удлинить еще на 30 дней.

"Катар теперь — самое открытое государство в регионе", — заявил руководитель агентства Туризма Катара Хасан аль-Ибрагим. "Мы с радостью приглашаем гостей оценить наше знаменитое гостеприимство, культурное наследие и природное богатство", — добавил он.

Как сообщаось, в июне Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты — разорвали с Катаром дипломатические связи и транспортное сообщение. Соседи Катара по региону обвинили страну в поддержке экстремистов и в слишком близких отношениях с Ираном. Катар эти обвинения отвергает, а ультиматум со стороны других арабских стран считает оскорблением своего суверенитета.

В 2022 году Катар примет чемпионат мира по футболу.