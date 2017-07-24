Правительство и Минздрав сделали бастующим семейным врачам "достойное рассмотрения компромиссное решение". Такое заявление агентству LETA сделал лидер Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной опеки Валдис Керис.

По его словам, ранее у обеих сторон была возможность достигнуть компромисса, но она была упущена. При этом Керис отметил, что семейные врачи "приняли то решение, какое видим на данный момент, и у них есть на это право". Однако в итоге забастовка привела к ситуации, когда работа семейных врачей уже продолжается "с небольшими оговорками", но не ясно, насколько они легитимны.

Семейные врачи, начавшие забастовку в начале июля, с 23 июля перешли на новую форму протеста, которую сами называют "модифицированной" забастовкой. Врачи будут принимать не более 20 пациентов в день и не будут проводить профилактику для взрослых, сообщили агентству LETA в Латвийской ассоциации семейных врачей.

Министерство здравоохранения также планирует сократить число пациентов на одну практику семейного врача до 1500. Таким образом, в день врачи принимали бы в среднем по 19 пациентов, сказала министр здравоохранения Анда Чакша.

До сих пор врачи были заинтересованы в том, чтобы принимать как можно больше пациентов, чтобы зарабатывать больше, сообщила министр. Сейчас семейным врачам нужна другая мотивация, чтобы у них не было желания раздувать свои практики.

Минздрав планирует установить оптимальное число зарегистрированных пациентов — 1500 человек, связав это число с финансированием практики. Сейчас финансирование привязано к 1800 пациентам на одну практику. Доказано, что 1500 пациентов на одну практику позволит врачам уделять им достаточно внимания и обеспечивать качество услуг, сказала Чакша. По ее словам, Латвийская ассоциация сельских семейных врачей поддержала такое число пациентов на практику.

Представитель Латвийской ассоциации семейных врачей Солвита Олсена ранее говорила агентству LETA, что семейный врач в Латвии принимает в среднем более 20 пациентов в день. Тогда как, например, в Норвегии семейные врачи не могут принимать более 15 пациентов в день. Считается, что, принимая большее число клиентов, врач устает и не способен уделять им должного внимания. Перегрузка семейных врачей и является одной из причин забастовки, сказала Олсена.